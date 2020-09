Gesundheit : 14 Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag 14 neue Fälle von Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus festgestellt worden. Dabei handelt es sich nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) um zehn Fälle in der Rostocker Hundertwasser-Gesamtschule. In der Folge dieser Neu-Infektionen wurde für alle knapp 800 Schüler und mehr als 80 Beschäftigte der Schule eine Quarantäne ausgesprochen. Drei weitere Fälle traten im Landkreis Ludwigslust-Parchim und einer in Schwerin auf.

von dpa

17. September 2020, 17:40 Uhr