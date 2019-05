Unfälle : 14-Jährige gerät unter Kleintransporter: schwer verletzt

von dpa

28. Mai 2019, 22:23 Uhr

Eine 14-Jährige ist in Sassnitz auf der Insel Rügen von einem Kleintransporter erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der 51 Jahre alte Fahrer habe die Jugendliche auf dem Gehweg übersehen, als er rückwärts in eine Hofeinfahrt einbiegen wollte, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Dabei geriet die 14-Jährige unter das Fahrzeug. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.