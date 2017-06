Notfälle : 14-Jährige nach Badeunfall in Lebensgefahr

Eine 14-Jährige ist nach einem Badeunfall in der Ostsee vor Warnemünde in lebensbedrohlichem Zustand. Sie musste wiederbelebt werden und kam in eine Klinik, wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Rostock am Dienstagabend erklärte. Die Jugendliche war den Angaben zufolge zusammen mit zwei Freundinnen im Wasser in Not geraten. Ein Surfer habe dies nach ersten Erkenntnissen beobachtet und Hilfe geleistet. Auch zwei weitere Jugendliche hätten versucht zu helfen. Die beiden Freundinnen der 14-Jährigen wurden am Strand behandelt und konnten dann nach Hause gehen.

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 21:33 Uhr