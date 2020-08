Kriminalität : 14-jährige Radfahrerin auf dem Schulweg schwer verletzt

von dpa

04. August 2020, 14:08 Uhr

Eine 14-jährige Radfahrerin ist am Dienstag in Stralsund auf dem Weg zur Schule schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Jugendliche kurz nach 7.00 Uhr einen Geh- und Radweg. Auf Höhe eines Überganges für Fußgänger fuhr sie nach links auf die Fahrbahn. Dabei übersah das Mädchen offenbar einen in ihre Richtung fahrenden Pkw. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Die Jugendliche stürzte und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 38-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.