Unfälle : 14-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

von dpa

17. August 2019, 12:38 Uhr

Bei einem Unfall in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist am Freitag eine Radfahrerin verletzt worden. Die 14-Jährige sei auf einem Parkplatz vor dem Rathaus mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fahrer sei ausgestiegen und habe sich bei der Jugendlichen nach ihrem Befinden erkundigt. Da sie angab, dass es ihr gut gehe, parkte er sein Auto ein und entfernte sich, ohne die Polizei zu verständigen. Erst später stellten sich bei dem Mädchen Schmerzen ein und es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.