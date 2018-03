Kriminalität : 14-Jähriger in Rostock verhaftet

von dpa

16. März 2018, 15:36 Uhr

Ein 14-Jähriger ist in Rostock wegen des Verdachts der räuberischer Erpressung verhaftet worden. Der polizeibekannte Jugendliche soll einen 13 Jahre alten Bekannten am Dienstag an einer S-Bahn Haltestelle in Rostock getreten und ausgeraubt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Amtsgericht erließ demnach am Donnerstag Haftbefehl, der 14-Jährige kam in die Jugendanstalt Neustrelitz. Er hat laut Polizei keinen festen Wohnsitz. Bereits im Januar soll der Jugendliche einen Schulkameraden im Rostocker Stadtteil Lütten Klein mit Fäusten traktiert und mit einem Cuttermesser bedroht haben, um Geld zu erpressen.