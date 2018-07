Unfälle : 14 Jahre alte Radfahrerin verletzt sich bei Unfall schwer

von dpa

30. Juli 2018, 17:52 Uhr

Eine Jugendliche ist am Montag bei einem Unfall in Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Vermutlich habe die 14 Jahre alte Radfahrerin die Vorfahrt eines Transporters missachtet und sei frontal in das Auto gekracht, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendliche habe keinen Fahrradhelm getragen und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Außerdem soll das Mädchen über sogenannte «In-Ear-Kopfhörer» Musik gehört haben. Die Benutzung sei nicht verboten, allerdings schirmten sie besonders stark Geräusche ab, heißt es in der Mitteilung der Polizei.