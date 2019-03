Kommunen : 14 Kandidaten für Wahl in Zislow

Im Dorf Zislow (Mecklenburgische Seenplatte), in dem es im Februar einen Großeinsatz wegen eines Briefs mit weißem Pulver gab, gibt es 14 Kandidaten für die neue Gemeindevertretung. Das teilte Wahlleiter Thomas Neske am Mittwoch im Amt Malchow mit. Für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters gebe es nur einen Kandidaten: Amtsinhaber Uwe Albrecht (parteilos), der von der neuen Wählergruppe «Ortsfrieden Suckow/Zislow» aufgestellt worden war. Das «Parlament» besteht aus sechs Sitzen und dem Bürgermeister.

13. März 2019, 11:35 Uhr

Bis Meldeschluss am Dienstagabend habe diese Wählergemeinschaft elf Vorschläge eingereicht, darunter Albrecht, dazu gebe es zwei Einzelbewerber und einen Kandidaten der SPD. Am 7. Februar war ein Brief mit weißem Pulver und einem Zettel mit dem Wort «Anthrax» (ein Milzbranderreger) an Albrecht geschickt worden. Anwohner waren geschockt, der Ort über Stunden abgeriegelt. Am nächsten Morgen war klar, dass die Substanz nicht gefährlich war.

Die Polizei hat mehrere DNA-Tests im Ort abgenommen und sucht noch nach dem Absender, auch mögliche Zusammenhänge mit ungeklärten Bränden werden geprüft. Es wird wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat ermittelt. In der Gemeinde gibt es seit Jahren Streit um den noch von der Kommune betriebenen Campingplatz und die daran hängenden Arbeitsplätze, ein Zusammenhang wird vermutet. In Zislow gibt es im Jahr rund 20 000 Urlauber.