Gesundheit : 15 Corona-Fälle an Gesamtschule: Keine weitere Schließung

Die Corona-Fälle an der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen haben bisher keine weiteren Schließungen von Kitas und anderer Schulen nach sich gezogen. Das sagte ein Sprecher der Stadt Rostock am Montag. Bei den bisher rund 800 Tests seien 15 Infektionen sicher festgestellt worden, davon drei Infektionen bei Lehrern. Bei fünf Testpersonen müssten die Coronatests aber noch einmal wiederholt werden. Die Schule bleibe, wie geplant, mindestens bis zu diesem Freitag geschlossen. Für betroffene Schüler werde Unterricht zu Hause organisiert.

von dpa

21. September 2020, 08:50 Uhr