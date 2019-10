Film : 15. Darßer Naturfilmfestival begonnen

Das 15. Darßer Naturfilmfestival hat am Mittwoch im Kunstkaten in Prerow begonnen. An sechs Spielstätten auf dem Darß sowie im Stralsunder Ozeaneum werden bis Sonntag die 38 besten Naturfilme des Jahres gezeigt. Zur Eröffnung werden im NDR Spezial zwei aktuelle Naturfilme vorgestellt, die sich mit dem Umgang und Verständnis der Menschen von Wildnis und Natur beschäftigen.

von dpa

02. Oktober 2019, 16:08 Uhr

Zum Festival werden mehr als 5000 Besucher erwartet, es haben sich auch 150 Filmemacher, Naturschutz- und Medienvertreter angekündigt. Im Mittelpunkt steht der Wettbewerb um den Deutschen Naturfilmpreis, der seit 2008 verliehen wird. Neben den Jury-Preisen stimmt auch das Publikum über ihren Favoriten ab. Die Preise, die am Samstag verliehen werden, seien mit insgesamt 20 000 Euro dotiert.