Unfälle : 15-Jähriger verletzt sich bei Jetskiunfall auf Ostsee

von dpa

13. August 2018, 19:11 Uhr

Ein 15-Jähriger hat sich bei einem Jetskiunfall am Fischerstrand im Ostseebad Zinnowitz schwer verletzt. Der Urlauber unterschätzte am Montag nach Mitteilung der Polizei die Wind- und Brandungsverhältnisse der Ostsee und stürzte mit dem Jetski. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Greifswald geflogen und stationär aufgenommen. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zum Unfallhergang dauerten an.