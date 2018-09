Energie : 15 Kilometer Trasse für Nord Stream 2 verlegt

Die Arbeiten für die Ostseepipeline Nord Stream 2 im Greifswalder Bodden schreiten voran. Nach dem Abschluss der Arbeiten im Anlandebereich hat das Verlegeschiff «Castoro 10» inzwischen 15 Kilometer der Pipeline im Greifswalder Bodden, dem Flachwasserbereich des deutschen Trassenabschnitts, verlegt, wie Sprecher Steffen Ebert am Montag sagte. Die als Doppelstrang konzipierte Pipeline wird im Greifswalder Bodden im Meeresboden verlegt. Dazu wird ein etwa drei Meter tiefer Graben ausgehoben. In den ersten Abschnitten sei bereits mit der Wiederverfüllung des Baggergutes begonnen worden. Dabei werde darauf geachtet, dass die Sedimente wieder dort verfüllt werden, wo sie für die Arbeiten entnommen wurden. Mit dem aufwendigen Verfahren solle die Regeneration des Meeresbodens beschleunigt werden.

von dpa

10. September 2018, 14:59 Uhr

Nord Stream 2 will Ende Oktober die Verlegung der Pipeline im Greifswalder Bodden abschließen. Bis Ende des Jahres soll der Graben in diesem sensiblen Ostseerandgewässer wieder verfüllt sein. Die etwa 1200 Kilometer lange Leitung mit einer jährlichen Transportkapazität von 55 Milliarden Kubikmeter soll ab Ende 2019 Erdgas aus Russland nach Deutschland liefern. In der vergangenen Woche hatte Nord Stream 2 mit der Verlegung in finnischen Gewässern begonnen.