Denkmäler : 1500 deutsche Kriegstote in Polen feierlich beigesetzt

von dpa

11. April 2019, 12:34 Uhr

74 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sind am Donnerstag im polnischen Stare Czarnowo (Neumark) die Gebeine von 1500 deutschen Kriegstoten feierlich beigesetzt worden. Es handele sich um die Überreste exhumierter Soldaten und ziviler Kriegsopfer von der Halbinsel Hel, dem früheren Hinterpommern und dem Wartheland, wie der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mitteilte. Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Michael Sack (CDU), sagte in seiner Gedenkrede an dem Gräberfeld südöstlich von Stettin (Szczecin), noch immer würden gefallene Soldaten aller Seiten, getötete Zivilisten und Opfer ethnischer Säuberungen gefunden. Oft lägen sie genau dort, wo der Tod sie ereilte. Teils würden sie bei Bauarbeiten zufällig entdeckt, oder aber Mitglieder des Volksbundes suchten gezielt dort, wo es Kampfhandlungen gegeben habe.