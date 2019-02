Festspiele : 152 Konzerte im MV-Festspiele-Sommer

Mit 152 Konzerten an 83 Orten bieten die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern auch in diesen Sommer Freunden der klassischen Musik ein umfangreiches und vielgestaltiges Programm. Der Vorverkauf zeige, dass das Angebot den Geschmack des Publikums treffe, sagte Intendant Markus Fein am Mittwoch in Schwerin bei der Vorstellung des Gesamtprogramms. Dreieinhalb Monate vor Beginn des Festivals sei bereits die Hälfte der Eintrittskarte verkauft.

von dpa

27. Februar 2019, 13:22 Uhr

Dabei zeige sich, dass nicht nur die großen Konzerte mit renommierten Orchestern und gefeierten Solisten gefragt seien, sondern auch intimere Veranstaltungen wie die Konzerte im Rahmen des Nachwuchs- Wettbewerbs «Junge Elite». Eine der früheren Gewinnerinnen, die niederländische Cellistin Harriet Krijgh, werde als Preisträgerin in Residence das Programm der Festspiele maßgeblich prägen. Sie sei in mehr als 20 Veranstaltungen zu erleben, sagte Fein.