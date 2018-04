Migration : 153 Menschen im Kirchenasyl: FDP kritisiert Nordkirche

Die Nordkirche gewährt zurzeit 153 von Abschiebung bedrohten Ausländern Kirchenasyl. Wie ein Sprecher des Kirchenkreises Hamburg-Ost mitteilte, leben in Hamburg 73 Menschen, in Schleswig-Holstein 44 und in Mecklenburg-Vorpommern 36 in geschützten Räumen evangelischer Gemeinden. Es handele sich um Asylbewerber, an deren Ablehnung es begründete Zweifel gebe, sagte Sprecher Remmer Koch. Häufig geht es um Familien. Unter den 153 aufgenommenen Menschen seien 59 Kinder. Die Zahl der Kirchenasylfälle weicht darum ab. Nach Angaben der Flüchtlingsbeauftragten der Nordkirche, Dietlind Jochims, sind es in Hamburg 32, in Schleswig-Holstein 20 und in Mecklenburg-Vorpommern 19 Fälle.

von dpa

02. April 2018, 08:21 Uhr

Den Hamburger FDP-Bürgerschaftsfraktion kritisierte das Vorgehen der Kirche. Es werfe rechtsstaatliche Probleme auf, erklärte die integrationspolitische Sprecherin der Liberalen, Christel Nicolaysen.