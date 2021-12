Gesundheit : 1539 Menschen neu mit Corona infiziert: Rekord bei Inzidenz

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern bleibt auf sehr hohem Niveau.

Rostock | Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Mittwoch 1539 neue Ansteckungen, nach 1576 am Dienstag, dem bisherigen Höchstwert in der Pandemie. Vor einer Woche waren es noch 1036 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde stieg am Mittwoch auf den Rekordwert von 417,7, nach 393,1 am Dienstag und 348 am vergangenen Mittwoch. Zwei...

