In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch 16 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle seit März auf 1196, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Die Zahl der Neuinfektionen lag den dritten Tag in Folge im zweistelligen Bereich. Am Montag waren es 17, am Dienstag zwölf.

von dpa

30. September 2020, 16:11 Uhr