Unfälle : 17-Jähriger bei Mopedunfall in Blankensee schwer verletzt

von dpa

31. Mai 2018, 22:35 Uhr

Ein 17 Jahre alter Mopedfahrer hat am Donnerstag in Blankensee die Vorfahrt eines Autos missachtet und ist schwer verletzt worden. Er stieß auf einer Landstraße im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit dem Wagen eines 55-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Seine Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und seine Mitfahrerin blieben unverletzt.