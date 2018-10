Verkehr : 17-Jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

von dpa

30. Oktober 2018, 05:33 Uhr

Ein Jugendlicher ist frontal mit einem kleinen Motorrad in ein Auto gekracht und hat sich schwer verletzt. Ein 26-jähriger Autofahrer hatte den 17-Jährigen beim Linksabbiegen in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Montag übersehen, wie die Polizei mitteilte. Ein Schutzhelm habe lebensbedrohliche Verletzungen verhindert. Das Leichtkraftrad hat einen Totalschaden. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.