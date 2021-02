Kriminalität : 170 „Sachen“ bei erlaubten 70: Auto beschlagnahmt

Ein 32-jähriger Autofahrer hat vor den Augen der Polizei so stark aufs Gaspedal getreten, dass sein Führerschein und sein Wagen beschlagnahmt wurden.

Breest | Wie die Polizei am Montag mitteilte, raste er am Freitag mit 114 Stundenkilometern durch eine 30-er-Zone an einer Baustelle und rauschte trotz Überholverbots an einem Video-Wagen der Polizei vorbei. Wenig später war er den Angaben zufolge auf der Landes...

