Kriminalität : 18-Jähriger nach Attacke in Güstrow in Lebensgefahr

In Güstrow wurde ein junger Mann mit schweren Messerverletzungen gefunden. Ärzte konnten ihm helfen. Die Umstände des Vorfalls sind aber noch unklar.

Güstrow | Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke fahndet die Polizei in Güstrow nach zwei Tatverdächtigen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend sagte, ereignete sich der Vorfall am Freitagabend im Norden der Stadt. Ein 18-jähriger war nach bisherigen Ermittlungen in Begleitung von Bekannten, als die Gruppe an dem Abend auf zwei andere Männer getroffen u...

