Tiere : 18. deutsches „Birdrace“: Vögelgucken um die Wette

Husum | Vogelkundler aus ganz Deutschland können sich am Samstag beim „18. Birdrace“ messen. Die Teilnehmer laufen in der Zeit zwischen 5.00 und 22.00 Uhr hinter Vögeln her und versuchen, so viele Arten wie möglich zu hören oder zu sehen, wie Martin Kühn vom Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) sagte. Das „Birdrace“ verbinde Spaß und Wissenschaft und soll...

