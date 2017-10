Kriminalität : 18-Jährige schwer bedrängt und ins Gebüsch gezerrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 08:44 Uhr

Ein Unbekannter hat in Herrnburg eine junge Frau schwer bedrängt und versucht, sie in ein Gebüsch zu zerren. Ein versuchtes Sexualdelikt könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Die 18-Jährige war am Samstagnachmittag durch ein Waldstück nahe der Straße Staunsfeld gegangen, als ihr der Mann mit einem Hund entgegenkam. Er machte obszöne Gesten in ihre Richtung und folgte ihr. Als er versuchte, sie in ein nahegelegenes Gebüsch zu ziehen, wehrte sich die Frau so heftig, dass sie sich befreien und fliehen konnte. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.