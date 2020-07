Verkehr : 18-Jähriger will «Muttis Auto testen»: Mit Tempo 155 ertappt

Dorf Mecklenburg/Annaberg-Buchholz (dpa/mv) - Weil er nach eigenen Angaben «Muttis Auto einmal testen» wollte, darf ein Fahranfänger aus Sachsen nach einer Kontrolle in Mecklenburg nun mindestens einen Monat zu Fuß gehen. Denn der 18-Jährige war am Mittwoch mit dem Auto seiner Mutter bei Dorf Mecklenburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit 155 Stundenkilometern bei erlaubten 100 gemessen worden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

von dpa

23. Juli 2020, 15:51 Uhr