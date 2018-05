Unfälle : 18 Kinder bei Unfall mit Schulbus in Rostock verletzt

von dpa

23. Mai 2018, 13:28 Uhr

Bei einem Schulbus-Unfall in Rostock sind 18 Kinder leicht verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Rostock am Mittwochmittag mitteilte, war es vermutlich nach einem Vorfahrtfehler eines Pkw-Fahrers zu dem Unfall gekommen. In dem Bus befanden sich nach Angaben der Polizei 45 Schüler und zwei Lehrer. Drei der verletzten Kinder seien in eine Kinderklinik gebracht worden. Die anderen konnten laut Polizei vor Ort behandelt werden.