Wirtschaft : 188 Langzeitarbeitslose im Job: Glawe zieht positive Bilanz

von dpa

26. Juli 2018, 12:19 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat eine positive Zwischenbilanz des Programms «Bürgerarbeit» gezogen. Demnach sind seit September 2017 188 Langzeitarbeitslose in eine sozialversicherungspflichtige Voll- oder Teilzeitbeschäftigung vermittelt worden, teilte Glawe am Donnerstag in Güstrow mit. Es werde davon ausgegangen, dass bis Ende 2020 bis zu 500 solcher Beschäftigungsverhältnisse entstehen könnten. Für das Programm «Bürgerarbeit» will Glawe bis 2020 rund drei Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) bereitstellen. Jeder Job werde mit monatlich 500 Euro bezuschusst. Insgesamt gibt es nach Angaben des Ministeriums 22 700 Langzeitarbeitslose. Das seien 8,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.