Prozesse : 19-Jährige entführt und Familie erpresst: Duo schweigt

Am Landgericht Neubrandenburg hat ein Prozess wegen Entführung und erpresserischen Menschenraubes gegen zwei Männer begonnen. Zum Auftakt am Donnerstag wollten die 21 und 19 Jahre alten Angeklagten keine Angaben dazu machen, wie ihre Verteidiger erklärten. Haupttäter ist nach Angaben von Staatsanwalt Toralf Günther der Ältere von beiden, dem auch zwei weitere Erpressungen und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt werden. (Az.: 23 KLs 17/20 jug)

von dpa

20. August 2020, 11:33 Uhr