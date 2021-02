Tourismus : 19 Prozent weniger Übernachtungen im Jahr in MV

Jetzt ist es amtlich: Die Corona-Pandemie hat der Tourismusbranche Mecklenburg-Vorpommerns im vergangenen Jahr ein Minus von 19 Prozent auf 27,8 Millionen Übernachtungen gebracht.

Schwerin | Wie das Statistische Amt am Mittwoch in Schwerin berichtete, hatte der erste Lockdown im Frühjahr 2020 bereits zu starken Rückgängen bei den Gästeankünften und Übernachtungen geführt. Die anschließende Lockerungsphase bewirkte in den Sommermonaten hohe ...

