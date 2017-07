Soziales : 190 Menschen radeln für guten Zweck

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Mit gut 190 Radlern hat am Mittwochmorgen die 21. Benefiz-Radtour «Hansetour Sonnenschein» zur Unterstützung schwerkranker Kinder begonnen. Zehn Teilnehmer hätten sich noch zusätzlich angemeldet, sagte der Organisator und Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock, Claus Ruhe Madsen. In den kommenden vier Tagen werden die Fahrradfahrer gut 500 Kilometer zwischen Rostock und der Insel Rügen unterwegs sein. Dabei sollen rund 100 000 Euro für todkranke Kinder gesammelt werden. Bei den vergangenen Touren waren weit mehr als zwei Millionen Euro zusammengekommen. Die erste Tour an diesem voraussichtlich sonnigen Mittwoch führt zur Marinetechnikschule Parow bei Stralsund.

Hansetour

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 08:58 Uhr