Schifffahrt : 190 Schiffe bei der Hanse Sail

Am kommenden Donnerstag beginnt in Rostock die 27. Hanse Sail, das Treffen von rund 190 Traditionsseglern und Museumsschiffen. Es ist das größte Fest Mecklenburg-Vorpommerns, bei gutem Wetter werden wieder rund eine Million Menschen am Stadthafen und in Warnemünde erwartet. Wie jedes Jahr laden viele Schiffe zum Mitsegeln auf der Warnow und der Ostsee ein. Ein besonderes Highlight wird das Zusammentreffen von fünf Kreuzfahrtschiffen und fünf Großseglern, darunter die russischen Windjammer «Krusenstern», «Sedov» und «Mir».