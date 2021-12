Gesundheit : 1934 Corona-Neuinfektionen gemeldet: Elf weitere Todesfälle

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Dienstag 1934 Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet.

Rostock | Das ist die bisher höchste an einem Tag registrierte Zahl. Am Dienstag der Vorwoche waren es 1433. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Lagus binnen eines Tages um 18,7 auf 451,1 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche und lag somit 9,2 Punkte höher als am Dienstag vor einer Woche. Das Lagus meldete 11 weitere Todesfälle im Zusammenhang...

