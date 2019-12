Kulturpolitik : 2,5 Millionen für Schloss Bröllin und Kulturhaus Mestlin

Insgesamt 2,5 Millionen Euro Fördergelder haben sich Schloss Bröllin in Vorpommern-Greifswald und das ehemalige sozialistische Dorfensemble im mecklenburgischen Mestlin über die Kulturstiftung des Bundes gesichert. Die beiden Trägervereine in Bröllin und Mestlin setzten sich im jüngsten Bewerbungsverfahren für das Modellprogramm «TRAFO - Modelle für Kultur im Wandel» durch, wie das Kulturministerium in Schwerin am Montag mitteilte. Damit erhalten sie eine Förderung in Höhe von jeweils 1,25 Millionen Euro in den Jahren 2020 bis 2023.

von dpa

09. Dezember 2019, 17:28 Uhr

«Das ist ein großer Erfolg für die beiden Vereine», erklärte Kulturministerin Bettina Martin (SPD). «Sie bereichern mit ihren Projekten das Kulturleben im Ländlichen in ganz besonderer Weise.» Das Programm fördere originelle und innovative Kulturprojekte. Die beiden Projekte aus Mecklenburg-Vorpommern gehören zu insgesamt sieben, die in der neuen Förderrunde aus 18 Projekten ausgewählt wurden.

Schloss Bröllin will ein regionales Kulturbüro mit festem Netzwerk zwischen Künstlern, kulturellen Einrichtungen, Vereinen und Kommunalverwaltungen aufbauen. Das Kulturhaus Mestlin soll sich zu einem gut vernetzten soziokulturellen Zentrum und einem Kommunikationsort der Parchimer Region entwickeln.

Die Kulturstiftung des Bundes stellt für «Trafo» von 2015 bis 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 26,6 Millionen Euro bereit. «Trafo» steht dabei für Transformationsprozesse auf dem Land. Eine Fachjury habe über die besten Konzepte entschieden, hieß es.