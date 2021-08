Musik : 20.000 Besucher in der ersten Hälfte der Festspiele MV

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben in der ersten Hälfte ihrer diesjährigen Saison 20.000 Besucher gehabt.

Schwerin | In den ersten sieben Wochen des 14-wöchigen Konzertsommers seien 110 Veranstaltungen gegeben worden, teilte Intendantin Ursula Haselböck am Montag mit. Die Konzerte wurden in der Regel zweimal hintereinander gespielt, so dass die aufgrund der Corona-Hygienemaßnahmen limitierte Zuschauerzahl etwas ausgeglichen werden konnte. Ursprünglich seien knapp 70...

