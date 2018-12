Kriminalität : 20 000 Euro Schaden bei Einbruch in Agrarbetrieb

von dpa

17. Dezember 2018, 12:27 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in einen Agrarbetrieb bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eingebrochen und haben einen hohen Schaden verursacht. Sie brachen eine Stalltür auf und entwendeten ein gelbes Quad, Werkzeuge, einen Kompressor und ein Schweißgerät, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schaden beträgt Schätzungen zufolge rund 20 000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu den gestohlenen Gegenständen.