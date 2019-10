Unfälle : 20-Jähriger fährt in Karstädt gegen Baum: schwer verletzt

von dpa

29. Oktober 2019, 13:21 Uhr

Ein 20-Jähriger ist in Karstädt (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Wagen am Dienstag aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen, hatte einen Zaun durchbrochen und war dann gegen den Baum geprallt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er sei aber außer Lebensgefahr.