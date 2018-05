Unfälle : 20-Jähriger stirbt bei Motorradunfall auf Rügen

von dpa

31. Mai 2018, 08:26 Uhr

Ein 20-Jähriger ist bei einem Motorradunfall nahe Putbus auf der Insel Rügen gestorben. Er habe mit seinem Motorrad bei einem Überholmanöver auf der Landstraße den Wagen einer 30-Jährigen gerammt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. «Wie es ganz genau vorging, bleibt zu ermitteln», sagte der Sprecher. Der Mann starb am Mittwoch noch an der Unfallstelle. Die Frau blieb unverletzt.