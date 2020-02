Medien : 200 000 Euro für Medienbildung im Nordosten

Die Landesmedienanstalt unterstützt knapp 20 Projekte zur Medienbildung mit insgesamt 200 000 Euro in diesem Jahr. Das hat der Medienausschuss Mecklenburg-Vorpommern, das Entscheidungsgremium der Medienanstalt, entschieden, wie die Anstalt am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Die Summe ist damit genauso hoch wie im Vorjahr.

von dpa

12. Februar 2020, 17:05 Uhr

Unterstützt werden demnach Projekte für Kinder, Erwachsene und Senioren, in denen etwa Programmierung, soziale Netzwerke und Algorithmen besprochen werden. Risiken beim Datenschutz und Mediensuchtverhalten würden ebenfalls thematisiert. Bei weiteren Projekten solle der Umgang mit Kameras, Licht und Aufnahmegeräten erlernt werden, um dann Fernseh- und Filmbeiträge beziehungsweise eigene Radiosendungen zu produzieren.