Theater : 200 000 Euro für Norddeutsche Philharmonie in Rostock

Die Norddeutsche Philharmonie am Volkstheater Rostock erhält vom Bund in den kommenden zweieinhalb Jahren bis zu 200 000 Euro für innovative Projektideen. Wie das Theater am Donnerstag berichtete, sollen mit dem Programm «Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland» Ideen gefördert werden, die über das von den Orchestern im Repertoire Geleistete hinausgehen. Neben dem Einstudieren und dem Aufführen werde ein besonderer Schwerpunkt auf Vermittlung von zeitgenössischer Musik, kulturelle Zusammenarbeit und nachhaltige kulturelle Bildung gelegt.