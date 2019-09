Brände : 200 000 Euro Schaden bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Ein Feuer hat am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Greifswald einen Schaden von mindestens 200 000 Euro verursacht. Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte, ließ ein 41 Jahre alter Mann in seiner Wohnung nachts eine brennende Kerze unbeaufsichtigt. Die Flamme entzündete einen Karton, den der Mieter selber löschte. Dabei zog sich der Mann Verbrennungen zweiten Grades an Knie und Oberschenkel zu. Nachdem er zu seiner Tante gegangen war, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, sodass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

von dpa

08. September 2019, 12:39 Uhr

Nachdem er die Wohnung verlassen hatte, brach dort erneut ein Feuer aus. Ob eine Selbstentzündung erneut zum Brandausbruch führte oder ob es eine andere Ursache gab, war zunächst unbekannt. Ein Brandsachverständiger soll am Montag eingeschaltet werden.