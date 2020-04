Gesundheit : 200 000 Schutzmasken in MV eingetroffen

Eine erste größere Lieferung von 200 000 Schutzmasken, die das Land Mecklenburg-Vorpommern zentral bestellt hat, ist eingetroffen. «Ich bin froh, dass wir nach einigen kleineren Lieferungen die erste größere Lieferung aus der Landesbeschaffung im zentralen Lager haben», sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Montag in Schwerin. Er gehe davon aus, dass sich die Verfügbarkeit von Schutzausstattung bald etwas entspannen werde. Vor allem aus dem Pflegebereich gab es zuletzt Klagen, dass Schutzausrüstungen knapp seien.

von dpa

20. April 2020, 15:54 Uhr

Zusätzlich zu den Lieferungen des Bundes hat das Land bisher für rund 39 Millionen Euro Schutzausrüstungen bestellt. Dazu gehörten 5,6 Millionen FFP-2-Schutzmasken, fünf Millionen OP-Masken, 1,5 Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken, 440 000 Schutzanzüge und -kittel, sowie 614 000 Schutzhandschuhe. Die Aufträge umfassten außerdem Artikel wie Schutzbrillen, Überziehschuhe sowie Hand- und Flächendesinfektionsmittel.

Die Masken, die am Wochenende eingetroffen sind, würden nun unter anderem an die Landkreise und kreisfreien Städte, die Kassenärztliche Vereinigung und die Kassenzahnärztliche Vereinigung verteilt. «Weitere Lieferungen erwarten wir in den kommenden Tagen», sagte Caffier.