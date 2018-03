Bildung : 200 Juniorstudenten an der Universität Rostock

Sie haben noch kein Abitur, hören aber schon Vorlesungen an der Uni: Mehr als 200 Schüler haben sich im laufenden Sommersemester an der Universität Rostock für ein Juniorstudium angemeldet. Die Schülerzahl liege deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 30 bis 40 Frühstudierenden, erklärte die Universität am Freitag. Das Angebot diene der Studienorientierung und -vorbereitung und biete Schülern der 10. bis 12. Klassen eine gute Ergänzung zum regulären Schulunterricht.

von dpa

23. März 2018, 16:03 Uhr

Insbesondere das Medizin-Angebot stelle ein einmaliges Konzept in Deutschland dar. Nach erfolgreicher Teilnahme an einer einsemestrigen Lehrveranstaltung im Bereich Medizin werde den angehenden Studierenden ein Bonus von 0,1 auf die Zulassungsnote im Auswahlverfahren an der Uni Rostock angerechnet.