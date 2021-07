Wetter : 2020 gute Luftqualität im Nordosten: Grenzwert eingehalt

Gute meteorologische Bedingungen und auch die Corona-Pandemie haben im vergangenen Jahr zu einer guten Luftqualität in Mecklenburg-Vorpommern geführt.

Güstrow | An keiner Messstation im Bundesland wurden 2020, wie bereits ein Jahr zuvor, Grenzwerte überschritten, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie in Güstrow (Landkreis Rostock) hervorgeht. Demnach ging die Belastung durch Stickstoffdioxid und Feinstaub in den Städten im vergangenen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.