Kriminalität : 21-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

von dpa

01. März 2019, 09:02 Uhr

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zum Freitag in Glasewitz im Landkreis Rostock eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 21-Jährige sei zuvor in eine Verkehrskontrolle geraten, gab dann aber einfach Gas, so ein Polizeisprecher. Bei der anschließenden Verfolgung versuchten mehrere Streifenwagen, den Mann anzuhalten, jedoch ohne Erfolg. Der Fluchtfahrer versuchte sogar mehrfach, die Streifenwagen zu rammen. Schließlich verlor er in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Auto und rutschte in einen Straßengraben. Dort konnten ihn die Polizisten festhalten. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder frei gelassen. Verletzt wurde bei der Verfolgung niemand.