Schwimmen : 22. internationaler DLRG-Cup im Rettungsschwimmen startet

Die ersten Wettkämpfe des 22. internationalen DLRG-Cups im Rettungsschwimmen starten am heutigen Donnerstag in Rostock-Warnemünde. Rund 260 Athleten aus sechs Nationen sollen bis Samstag in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitteilte. Demnach werden Nationalmannschaften aus Belgien, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Schweden und der Schweiz sowie 42 Teams aus DLRG-Ortsvereinen erwartet.

von dpa

19. Juli 2018, 05:59 Uhr

Die Athleten messen sich unter anderem im Schwimmen sowie Sprinten und müssen ihr Können im Umgang mit Rettungsmitteln unter Beweis stellen. Zwar finden am Donnerstag bereits die ersten Wettkämpfe statt, die offizielle Eröffnung ist jedoch erst für Freitag (11.30 Uhr) vorgesehen. Der Wettkampf gilt für die deutschen Athleten als Sprungbrett zur Teilnahme an den Weltmeisterschaften im Rettungssport in Australien. Wer hier und bei einem weiteren Wettkampf im September in Warendorf (Nordrhein-Westfalen) starke Leistungen zeige, habe gute Chancen auf eine Teilnahme, sagte ein DLRG-Sprecher.