Unfälle : 23-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist im Rostocker Ortsteil Warnemünde auf ein Auto aufgefahren und dabei schwer verletzt worden.

Rostock | Ersten Erkenntnissen zufolge beschleunigte der 23-Jährige am späten Freitagabend an einer grünen Ampel stark und fuhr dann an der nächsten Ampel auf den Wagen auf, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Die drei Insassen des Autos, unter ihnen ein Kind, wurden leicht verletzt. Der Motorradfahrer kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Kr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.