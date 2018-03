Verkehr : 24-Stunden-Test für E-Motorrad: 1113 Kilometer mit Aufladen

Ein E-Motorradfahrer aus Berlin hat bei einem 24-Stunden-Test zwischen Neubrandenburg und Berlin insgesamt 1113 Kilometer geschafft. Die Länge sei bei dieser Dauer ein Rekord, sagte der Leiter des Landeszentrums für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern, Falk Roloff-Ahrend, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Neustrelitz. Dort wurden die Maschinen-Akkus nach je rund 150 Kilometern Fahrt nachgeladen. Der Test sollte allgemein zeigen, was im Alltag mit Elektromotorrädern bereits möglich ist.

von dpa

11. März 2018, 14:08 Uhr

Der Berliner Remo Klawitter war seit Samstagmittag im Auftrag des Kompetenzzentrums E-Mobilität im Landeszentrum mit einem E-Motorrad auf der Bundesstraße 96 hin und her gefahren. Ähnliche 24-Stunden-Tests mit E-Autos gab es mehrfach - mit Motorrädern in dieser Form noch nicht, wie Klawitter sagte.