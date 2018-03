Verkehr : 24-Stunden-Test für E-Motorrad auf Bundesstraße 96

Ein 24-Stunden-Test für ein Elektromotorrad ist an diesem Wochenende auf der Bundesstraße 96 rings um Neustrelitz geplant. Der Berliner Remo Klawitter will im Auftrag des Landeszentrums für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern von Samstagmittag bis Sonntagmittag mit seinem Elektromotorrad zwischen Neubrandenburg und Oranienburg hin und her fahren. «Wir wollen zeigen, was heute schon im Alltag mit Elektromotorrädern möglich ist», sagte der 38-Jährige im Vorfeld. Ähnliche 24-Stunden-Fahrten mit E-Autos habe es mehrfach gegeben, allerdings eher auf Autobahnen.

von dpa

10. März 2018, 01:27 Uhr

Nun soll erstmals ein E-Motorrad im Alltag getestet werden. Klawitter hofft, trotz Aufladepausen in Neustrelitz etwa 1000 Kilometer zu schaffen. Am Landeszentrum arbeitet ein Kompetenzzentrum E-Mobilität, das dem Elektroantrieb vom Rad bis zum Schiff zum Durchbruch verhelfen soll.