Justiz : 25-jähriges Jubiläum für unabhängige Justiz in MV

von dpa

erstellt am 07.Nov.2017 | 02:43 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Nach zuletzt turbulenten Jahren mit teilweise heftigem Streit um die Zahl der Amtsgerichte hat die Justiz Mecklenburg-Vorpommerns nun Grund zum Feiern. Mit einer Woche der Justiz soll an die Neugestaltung der Gerichtsstrukturen im Land nach dem Beitritt zur Bundesrepublik erinnert werden. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) will am heute in Schwerin die Aufbauleistungen würdigen und einen Ausblick auf die für den Herbst geplanten Jubiläumsveranstaltungen geben. Das Gesetzes zur Anpassung der Rechtspflege war vor 25 Jahren zum 1. Juli 1992 in Kraft getreten. Zuvor hatten Übergangsregelungen gegolten. Öffentliche Kritik hatte zuletzt aber die Gerichtsreform ausgelöst, mit der sich die Zahl der eigenständigen Amtsgerichte im Land auf zehn halbierte.