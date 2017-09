Wissenschaft : 25 Jahre Fraunhofer-Institut

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Das Rostocker Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD) feiert am Mittwoch (14.30 Uhr) sein 25-jährige Bestehen. Das Institut gehört nach eigener Einschätzung zu den weltweit führenden Forschungseinrichtungen im Bereich des sogenannten Visual Computing, also der bild- und modellbasierten Informatik. Speziell am Standort Rostock steht die Entwicklung von Softwarelösungen für die maritime Wirtschaft, den Maschinen- und Anlagenbau sowie die Informationstechnologie im Vordergrund.

von dpa

erstellt am 06.Sep.2017 | 06:22 Uhr