Freizeit : 25 Menschen starben bei Unfällen an Küsten oder Binnenseen

Bei Unfällen an den Küsten, Seen oder Flüssen in Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr 25 Menschen gestorben, zwei weniger als im Jahr davor. Elf Personen seien bei Badeunfällen ums Leben gekommen, vier mehr als 2016. «Als Ursachen sind immer wieder Leichtsinn der Badenden festzustellen sowie die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten», sagte der Sprecher der Wasserschutzpolizei MV, Robert Stahlberg, am Mittwoch in Waldeck bei Rostock. So würden die Kräfte der Wellen- und Strömungsverhältnisse in der Ostsee falsch eingeschätzt.